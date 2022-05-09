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Російські військові зранку обстріляли Сумську область з артилерії, - ОВА

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Понеділок 09 травня 2022 12:41
Російські військові зранку обстріляли Сумську область з артилерії, - ОВА Фото: російські військові зранку обстріляли Сумську область з артилерії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти відкрили вогонь по Сумській області. Обстріляли прикордонну територію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Як відзначив голова ОВА, обстріли почалися ще зранку. Окупанти завдавали ударів з артилерії по прикордонній території області.

Російські військові зранку обстріляли Сумську область з артилерії, - ОВА

Фото: російські військові зранку обстріляли Сумську область з артилерії (t.me/Zhyvytskyy)

Прильоти були по Хотінській громаді, однак руйнувань й жертв немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 8 травня, окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської області з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) і мінометів. Також російські військові розбомбили єврейське кладовище в Глухівській громаді Шосткинського району.

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