Російські військові зранку обстріляли Сумську область з артилерії, - ОВА
Російські окупанти відкрили вогонь по Сумській області. Обстріляли прикордонну територію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.
Як відзначив голова ОВА, обстріли почалися ще зранку. Окупанти завдавали ударів з артилерії по прикордонній території області.
Фото: російські військові зранку обстріляли Сумську область з артилерії (t.me/Zhyvytskyy)
Прильоти були по Хотінській громаді, однак руйнувань й жертв немає.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 8 травня, окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської області з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) і мінометів. Також російські військові розбомбили єврейське кладовище в Глухівській громаді Шосткинського району.
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