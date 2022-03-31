Российские военные в Украине сбили свой самолет, - британская разведка

Глава британской радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флемминг заявил, что российские военные в Украине случайно сбили один из своих самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Флеминг также отметил, что некоторые российские солдаты во время войны в Украине отказались выполнять приказы своего руководства. Кроме того, они деморализованы, у них плохая экипировка и большие потери.
Также российские военные испытывают проблемы с логистикой, а командование находится в хаосе.
Мы также писали о том, что Флемминг заявил, что Владимир Путин переоценил способность армии Российской Федерации одержать быструю победу в Украине. Главе Кремля врут о провалах военной кампании.
Ранее британская разведка заявила о том, что российские части отступают в Беларусь и Россию для переформирования и пополнения запасов из-за существенных потерь.
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