Російські військові в Україні збили свій літак, - британська розвідка

Глава британської радіоелектронної розвідки GCHQ Джеремі Флеммінг заявив, що російські військові в Україні випадково збили один зі своїх літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Флемінг також зазначив, що деякі російські солдати під час війни в Україні відмовилися виконувати накази свого керівництва. Крім того, вони деморалізовані, у них погана екіпіровка і великі втрати.
Також російські військові відчувають проблеми з логістикою, а командування знаходиться в хаосі.
Ми також писали про те, що Флеммінг заявив, що Володимир Путін переоцінив здатність армії Російської Федерації здобути швидку перемогу в Україні. Главі Кремля брешуть про провали військової кампанії.
Раніше британська розвідка заявила про те, що російські частини відступають до Білорусі та Росії для переформування та поповнення запасів через суттєві втрати.
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