Россия пытается закрепить позиции в Херсонской области, чтобы продвинуться к Николаевской, - ІSW
Российские оккупанты пытаются захватить села Брускинское и Большую Александровку в Херсонской области, чтобы закрепить свои позиции. Это может позволить им осуществить наступление на Николаевскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Брускинское и Великая Александровка находятся в пределах 15 километров от границы Херсонской и Николаевской областей. В случае захвата поселков, оккупанты могут улучшить свои тактические позиции и попытаться осуществить наступление на Николаевскую область.
Фото: Россия пытается закрепить позиции в Херсонской области, чтобы продвинуться к Николаевской (understandingwar.org)
В то же время оккупанты, согласно заявлению Минобороны Британии, пытаются усилить свой гарнизон на острове Змеиный, чтобы расширить доступ к северо-западной части Черного моря.
Между тем ситуация в Приднестровье остается напряженной, однако изменения не виднеются.
Фото: Россия пытается закрепить позиции в Херсонской области, чтобы продвинуться к Николаевской (understandingwar.org)
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