Россия стягивает войска в Белгородскую область, чтобы помешать ВСУ выйти на границу, - ISW
Россия продолжает наращивать войска в Белгородской области, чтобы остановить украинские контратаки вокруг города Харькова и не допустить выхода украинско-российской границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны.
В ISW отметили, что российские военные не оставили попыток окружить Харьков с севера и востока в "подковообразной форме", несмотря на наличие всего трех батальонных тактических групп (БТГ), действующих на севере Харьковской области.
По данным же Генштаба ВСУ, дополнительно оккупанты накопили 19 БТГ в Белгородской области, которые могут усилить Харьковское направление.
Эксперты добавляют, что войска России не совершали подтвержденных наступлений к юго-востоку или юго-западу от Изюма 9 мая. Однако, вероятно, пытаются сосредоточить силы, необходимые для возобновления наступательных операций в ближайшие дни.
Ранее в ISW заявили, что ВСУ в ближайшие дни или недели продвинутся к границе с Россией.
Отметим, 6 мая ВСУ в ходе контрнаступления освободили несколько населенных пунктов Харьковской области. Контрнаступление украинских войск под Харьковом началось 5 мая. Противника удалось оттеснить от областного центра на 40 километров.
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