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Російські військові вирішили повністю піти зі своїх позицій навколо Харкова, - ІSW

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Харків, Субота 14 травня 2022 07:39
Російські військові вирішили повністю піти зі своїх позицій навколо Харкова, - ІSW Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Українські захисники не дозволили російським військовим оточити Харків, і тепер окупанти, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції навколо міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Російські загарбники намагатимуться утримати лінію на захід від Вовчанська, щоб захистити свої наземні лінії зв'язку (GLOC) від Бєлгорода до Ізюма, але незрозуміло, чи зможуть вони досягти успіху.

Основними зусиллями окупантів залишаються спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ Луганської області з півночі і з півдня. Російські війська, що наступали з Попасної на північ, за останню добу не домоглися істотного прогресу.

Окупанти, що йдуть з півночі на південь, не змогли форсувати річку Сіверський Донець і зазнали нищівних втрат. У ворога може не вистачити додаткової свіжої бойової потужності, щоб компенсувати ці втрати і продовжити наступ в досить широкому масштабі.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявили, що Росія намагається закріпити позиції в Херсонській області, щоб просунутися до Миколаївської.

Раніше експерти повідомляли, що Росія стягує війська в Бєлгородську область, щоб перешкодити ЗСУ вийти на кордон.

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