Российские военные продолжают обстреливать Харьков и Изюм из авиации

В соцсетях распространяют неподтвержденные данные от очевидцев, что в Изюме российские оккупанты применяют "Грады".

"В Изюме непрерывная канонада с 21:45. Сначала бомбардировки, а теперь канонада", - сообщил он.

Около 22:45 очевидцы сообщили, что в Харькове слышны взрывы и звуки военных самолетов.

Всех людей призвали укрыться в объектах укрытия и бомбоубежищах.