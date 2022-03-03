Російські військові продовжують обстрілювати Харків і Ізюм з авіації

Російські окупанти продовжили нищівні обстріли Харкова та Ізюма з авіації та артилерії. Увечері в четвер почалися нові бомбардування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна для ефіру "Суспільне.Харків".
У соцмережах поширюють непідтверджені дані від очевидців, що в Ізюмі російські окупанти застосовують "Гради".
"В Ізюмі безперервна канонада з 21:45. Спочатку бомбардування, а тепер канонада", - повідомив він.
Близько 22:45 очевидці повідомили, що в Харкові чутні вибухи і звуки військових літаків.
Всіх людей закликали сховатися в об'єктах укриття і бомбосховищах.
Нагадаємо, 28 лютого Харків кілька разів піддався масованому ракетному і артилерійському обстрілу. Окупанти використовували РСЗВ" Град", артилерію великого калібру і ракети.
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