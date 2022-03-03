Российские военные продолжают обстреливать Харьков и Изюм из авиации

Российские оккупанты продолжили сокрушительные обстрелы Харькова и Изюма из авиации и артиллерии. Вечером в четверг начались новые бомбардировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина для эфира "Суспільне.Харків" .

В соцсетях распространяют неподтвержденные данные от очевидцев, что в Изюме российские оккупанты применяют "Грады".

"В Изюме непрерывная канонада с 21:45. Сначала бомбардировки, а теперь канонада", - сообщил он.

Около 22:45 очевидцы сообщили, что в Харькове слышны взрывы и звуки военных самолетов.

Всех людей призвали укрыться в объектах укрытия и бомбоубежищах.