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Російські військові продовжують обстрілювати Харків і Ізюм з авіації

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Харків, Четвер 03 березня 2022 23:47
Російські військові продовжують обстрілювати Харків і Ізюм з авіації Фото: російські військові продовжують обстрілювати Харків (t.me/suspilnenews)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти продовжили нищівні обстріли Харкова та Ізюма з авіації та артилерії. Увечері в четвер почалися нові бомбардування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна для ефіру "Суспільне.Харків".

У соцмережах поширюють непідтверджені дані від очевидців, що в Ізюмі російські окупанти застосовують "Гради".

"В Ізюмі безперервна канонада з 21:45. Спочатку бомбардування, а тепер канонада", - повідомив він.

Близько 22:45 очевидці повідомили, що в Харкові чутні вибухи і звуки військових літаків.

Всіх людей закликали сховатися в об'єктах укриття і бомбосховищах.

Нагадаємо, 28 лютого Харків кілька разів піддався масованому ракетному і артилерійському обстрілу. Окупанти використовували РСЗВ" Град", артилерію великого калібру і ракети.

РБК-Україна веде онлайн-трансляцію того, що відбувається в Харкові прямо зараз.

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