Російські військові продовжують обстрілювати Харків і Ізюм з авіації

Російські окупанти продовжили нищівні обстріли Харкова та Ізюма з авіації та артилерії. Увечері в четвер почалися нові бомбардування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна для ефіру "Суспільне.Харків".