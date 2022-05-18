ru ua
Ср, 18 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські військові повністю знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин

Новость на русском →
Харків, Середа 18 травня 2022 03:39
Російські військові повністю знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин Фото: окупанти знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин (facebook.com/komitetG)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти повністю знищили єдиний в Україні Національний центр генетичних ресурсів рослин, який знаходився в Харкові. Таких банків у світі всього кілька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Комітету гуманітарної та інформаційної політики.

"Снаряд влучив у будівлю Інституту рослинництва ім. Юр'єва, де зберігалися зразки понад 160 тисяч сортів рослин з усього світу, які збирали десятиліттями", - йдеться в повідомленні.

Серед знищених зразків рослин були сорти, яким сотні років, і їх вже не можна відновити.

"Український генетичний банк рослин пережив Другу світову, окупацію Харкова, але не пережив навали росіян", - заявили в Комітеті гуманітарної та інформаційної політики.

Окупанти знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин (фото: facebook.com/komitetG)

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів на Донбасі. Є загиблі і поранені.

Ми також писали про те, що росіяни з мінометів обстріляли український кордон у Чернігівській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Харків
NEWS
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
DAILY
"Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський "Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси