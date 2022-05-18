Російські військові повністю знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин

Російські окупанти повністю знищили єдиний в Україні Національний центр генетичних ресурсів рослин, який знаходився в Харкові. Таких банків у світі всього кілька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Комітету гуманітарної та інформаційної політики.

"Снаряд влучив у будівлю Інституту рослинництва ім. Юр'єва, де зберігалися зразки понад 160 тисяч сортів рослин з усього світу, які збирали десятиліттями", - йдеться в повідомленні.

Серед знищених зразків рослин були сорти, яким сотні років, і їх вже не можна відновити.

"Український генетичний банк рослин пережив Другу світову, окупацію Харкова, але не пережив навали росіян", - заявили в Комітеті гуманітарної та інформаційної політики.

Окупанти знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин (фото: facebook.com/komitetG)