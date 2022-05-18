Російські військові повністю знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин
Російські окупанти повністю знищили єдиний в Україні Національний центр генетичних ресурсів рослин, який знаходився в Харкові. Таких банків у світі всього кілька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Комітету гуманітарної та інформаційної політики.
"Снаряд влучив у будівлю Інституту рослинництва ім. Юр'єва, де зберігалися зразки понад 160 тисяч сортів рослин з усього світу, які збирали десятиліттями", - йдеться в повідомленні.
Серед знищених зразків рослин були сорти, яким сотні років, і їх вже не можна відновити.
"Український генетичний банк рослин пережив Другу світову, окупацію Харкова, але не пережив навали росіян", - заявили в Комітеті гуманітарної та інформаційної політики.
Окупанти знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин (фото: facebook.com/komitetG)
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів на Донбасі. Є загиблі і поранені.
Ми також писали про те, що росіяни з мінометів обстріляли український кордон у Чернігівській області.
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