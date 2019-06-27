Российские военные покинули Венесуэлу

Посольство РФ в Венесуэле сообщило, что российские военные техники, работавшие в Венесуэле, вылетели из Каракаса в Москву на самолете "Ил-62". Об этом пишет DW,

В то же время, не уточняется, все ли специалисты из РФ покинули Венесуэлу.

Как отмечается в сообщении, российские специалисты "находились в Венесуэле последние три месяца, оказывая техническую помощь, предоставляемую Россиией по контрактам в военно-технической сфере".

Российская сторона поставила в Венесуэлу сложное оборудование, требующее соответствующего обслуживания, кроме того, специалисты из РФ обучали венесуэльский персонал. "Следует подчеркнуть, что речь не идет о российском военном присутствии, а лишь о выполнении рабочих контрактов, что не содержит элементов дестабилизации обстановки", - подчеркивается в дипломатическом сообщении.

Ранее сообщалось, что в главном аэропорту Венесуэлы приземлился самолет Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации.

Напомним, 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прилетели два самолета Министерства обороны Российской Федерации с группой военнослужащих или бойцов частных военных компаний. Позже представитель правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военнослужащими.