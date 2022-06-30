Российские военные осознанно уничтожили театр с людьми в Мариуполе, - Amnesty International

В марте российские военные знали о пребывании сотен мирных людей в подвалах Драматического театра в Мариуполе и сознательно нанесли удар по ним, совершив военное преступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Amnesty International .

"В новом докладе "Дети: нападение на Донецкий областной академический драматический театр в Мариуполе, Украина", организация задокументировала, как российские военные, очевидно, намеренно разбомбили театр - несмотря на то, что знали о пребывании там 16 марта сотен мирных жителей, что квалифицирует удар как явное военное преступление", - говорится в отчете.

Команда Amnesty International опросила свидетелей, а также собрала многочисленные цифровые доказательства, придя к выводу, что атаку совершили российские самолеты, сбросившие две 500-килограммовые бомбы. Они упали вблизи друг от друга и сдетонировали практически одновременно.

"Многие люди были ранены и убиты во время этого безжалостного нападения. Очевидно, что их гибель стала результатом того, что российские войска намеренно обстреливали мирных украинских граждан", - заявила генсекретарь организации Агнесса Калламард.