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Російські військові усвідомлено знищили театр з людьми в Маріуполі, - Amnesty International

Фото: російські військові усвідомлено знищили театр з людьми в Маріуполі (youtube)
Автор: Валерія Поліщук

У березні російські військові знали про перебування сотень мирних людей в підвалах драматичного театру в Маріуполі і свідомо завдали удару по них, вчинивши військовий злочин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Amnesty International.

"У новій доповіді "Діти: напад на Донецький обласний академічний драматичний театр в Маріуполі, Україна", організація задокументувала, як російські військові, очевидно, навмисно розбомбили театр - попри те, що знали про перебування там 16 березня сотень мирних жителів, що кваліфікує удар як явний військовий злочин", - йдеться у звіті.

Команда Amnesty International опитала свідків, а також зібрала численні цифрові докази, прийшовши до висновку, що атаку здійснили російські літаки, які скинули дві 500-кілограмові бомби. Вони впали поблизу один від одного і здетонували практично одночасно.

"Багато людей були поранені і вбиті під час цього безжального нападу. Очевидно, що їх загибель стала результатом того, що російські війська навмисно обстрілювали мирних українських громадян", - заявила генсекретар організації Агнеса Калламард.

Нагадаємо, у середині березня в Маріуполі російські окупанти скинули бомбу на драматичний театр. У приміщенні ховалися сотні людей.

Крім того, окупанти завершили розбір завалів драматичного театру в Маріуполі, а тіла загиблих скинули в братську могилу.

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