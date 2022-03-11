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Российские военные обстреляли село в Ровенской области. Пострадавших нет

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Пятница 11 марта 2022 18:55
Российские военные обстреляли село в Ровенской области. Пострадавших нет Фото: российские военные обстреляли село в Ровенской области (фото t.me/NPU_Rivne/5086)
Автор: Сергей Пышкин

Российская авиация нанесла удар вблизи села Миляч Сарненского района в Ровенской области. В результате бомбардировки никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Согласно предварительным данным, бомбардировка произошла около 14:40. Было повреждено линию электропередач.

"Следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 задокументировала преступление: сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 110 УК Украины", - пишет пресс-служба.

Правоохранители изъяли обломки боеприпасов для дальнейшего установления их происхождения.

Фото: российские военные обстреляли село в Ровенской области (фото t.me/NPU_Rivne/5086)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты за 12 дней войны убили в Мариуполе более 1500 мирных жителей.

Война России против Украины продолжается шестнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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