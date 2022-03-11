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Російські військові обстріляли село у Рівненській області. Постраждалих немає

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П'ятниця 11 березня 2022 18:55
Російські військові обстріляли село у Рівненській області. Постраждалих немає Фото: російські військові обстріляли село у Рівненській області (t.me/NPU_Rivne/5086)
Автор: Сергій Пишкін

Російська авіація нанесла удар поблизу села Миляч Сарненського району у Рівненській області. Внаслідок бомбардування ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Згідно з попередніми даними, бомбардування сталося близько о 14:40. Було пошкоджено лінію електропередач.

"Слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 задокументувала злочин: відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 110 КК України", - пише пресслужба.

Правоохоронці вилучили уламки боєприпасів для подальшого встановлення їх походження.

Фото: російські військові обстріляли село у Рівненській області (t.me/NPU_Rivne/5086)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти за 12 днів війни вбили у Маріуполі понад 1500 мирних жителів.

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