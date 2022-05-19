Оккупанты обстреляли село в Днепропетровской области: били из "Градов" и "Ураганов"

Ночь в Днепропетровской области была неспокойной. Оккупанты обстреляли село Великие Костромки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По его данным, российские войска пять раз обстреляли Зеленодольскую громаду. "Били из "Градов" и "Ураганов" по Великой Костромке. Людей не задело. Повреждены и разрушены дома. Село частично осталось без света и газа", - говорится в сообщении.