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Оккупанты обстреляли село в Днепропетровской области: били из "Градов" и "Ураганов"

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Днепропетровская область, Четверг 19 мая 2022 07:56
Оккупанты обстреляли село в Днепропетровской области: били из "Градов" и "Ураганов" Фото: Оккупанты обстреляли село в Днепропетровской области (t.me/s/dnipropetrovskaODA)
Автор: Артур Родивилов

Ночь в Днепропетровской области была неспокойной. Оккупанты обстреляли село Великие Костромки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По его данным, российские войска пять раз обстреляли Зеленодольскую громаду.

"Били из "Градов" и "Ураганов" по Великой Костромке. Людей не задело. Повреждены и разрушены дома. Село частично осталось без света и газа", - говорится в сообщении.

Напомним, прошлой ночью, 18 мая, в Днепре прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли по Днепру ракетные удары.

Одна из ракет была сбита системами противовоздушной обороны ВСУ, а вторая попала в объект транспортной инфраструктуры. Сообщалось о трех пострадавших.

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