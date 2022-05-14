Российские военные снова обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов"

На рассвете субботы, 14 мая, российские военные обстреляли из "Ураганов" Широковскую общину Днепропетровской области. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По его словам, в нескольких домах выбиты стекла.

"Ночь с одной тревогой. На рассвете враг обстрелял из "Ураганов" Широковскую общину. Люди не пострадали", - рассказал он.

Как сообщалось, по данным на 13 мая с начала войны оккупанты выпустили уже более 140 ракет по Днепропетровской области. В результате погибли 17 мирных жителей.

С утра, 12 мая, российские оккупанты второй день подряд обстреляли Зеленодольскую общину. Российские военные ударили из "Ураганов", когда люди шли на работу, один человек погиб, второй получил ранения.

Утром среды, 11 мая, в Днепропетровской области были слышны взрывы. Российские оккупанты снова инициировали бои на границе с Херсонской областью.

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