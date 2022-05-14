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Российские военные снова обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов"

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Днепр, Суббота 14 мая 2022 08:19
Российские военные снова обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов" Фото: РФ снова обстреляла Днепропетровскую область из "Ураганов" (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

На рассвете субботы, 14 мая, российские военные обстреляли из "Ураганов" Широковскую общину Днепропетровской области. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночь с одной тревогой. На рассвете враг обстрелял из "Ураганов" Широковскую общину. Люди не пострадали", - рассказал он.

По его словам, в нескольких домах выбиты стекла.

"В нескольких дворах - кассетные боеприпасы. Работают пиротехники", - добавил Резниченко.

Как сообщалось, по данным на 13 мая с начала войны оккупанты выпустили уже более 140 ракет по Днепропетровской области. В результате погибли 17 мирных жителей.

С утра, 12 мая, российские оккупанты второй день подряд обстреляли Зеленодольскую общину. Российские военные ударили из "Ураганов", когда люди шли на работу, один человек погиб, второй получил ранения.

Утром среды, 11 мая, в Днепропетровской области были слышны взрывы. Российские оккупанты снова инициировали бои на границе с Херсонской областью.

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Днепропетровская область
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