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Оккупанты утром обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов": есть погибший и раненый

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Днепр, Четверг 12 мая 2022 08:19
Оккупанты утром обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов": есть погибший и раненый Фото: РФ обстреляла Днепропетровскую область из "Ураганов" (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

С утра, 12 мая, российские оккупанты второй день подряд обстреляли Зеленодольскую общину. Российские военные ударили из "Ураганов", когда люди шли на работу, один человек погиб, второй получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Утром оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую общину - из "Ураганов". Попали по Великой Костромке и Зеленодольску. Были как раз тогда, когда люди шли на работу", - говорится в сообщении.

По его словам, в результате обстрела разрушен объект энергетической инфраструктуры.

"Один погибший, один раненый…" - добавил Резниченко.

Как сообщалось, утром среды, 11 мая, в Днепропетровской области были слышны взрывы. Российские оккупанты снова инициировали бои на границе с Херсонской областью.

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