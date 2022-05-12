Оккупанты утром обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов": есть погибший и раненый
С утра, 12 мая, российские оккупанты второй день подряд обстреляли Зеленодольскую общину. Российские военные ударили из "Ураганов", когда люди шли на работу, один человек погиб, второй получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Утром оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую общину - из "Ураганов". Попали по Великой Костромке и Зеленодольску. Были как раз тогда, когда люди шли на работу", - говорится в сообщении.
По его словам, в результате обстрела разрушен объект энергетической инфраструктуры.
"Один погибший, один раненый…" - добавил Резниченко.
Как сообщалось, утром среды, 11 мая, в Днепропетровской области были слышны взрывы. Российские оккупанты снова инициировали бои на границе с Херсонской областью.
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