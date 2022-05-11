Утром российские военные снова стреляли на границе с Херсонской областью: какая ситуация сейчас
Утром среды, 11 мая, в Днепропетровской области слышны взрывы. Российские оккупанты снова инициировали бои на границе с Херсонской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Ночью практически спокойно – только одна тревога. На утро враг снова стрелял на границе с Херсонщиной", - рассказал он.
По его словам, российские войска попали в поля в окрестностях сел Зеленодольской и Широковской общин.
"Никого и ничего не задело. Сейчас все нормально", - добавил Резниченко.
Как сообщалось, вечером 10 мая российские войска обстреляли граничащие с Россией районы Сумской и Черниговской областей. Противник использовал авиацию и минометы.
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