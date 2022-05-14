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Російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів"

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Дніпро, Субота 14 травня 2022 08:19
Російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів" Фото: РФ знову обстріляла Дніпропетровську область з "Ураганів" (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

На світанку суботи, 14 травня, російські військові обстріляли з "Ураганів" Широківську громаду Дніпропетровської області. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Ніч з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з "Ураганів" Широківську громаду. Люди не постраждали", - розповів він.

З його словами, у кількох будинках вибиті шибки.

"На кількох подвір’ях - касетні боєприпаси. Працюють піротехніки", - додав Резніченко.

Як повідомлялося, за даними на 13 травня, з початку війни окупанти випустили вже понад 140 ракет по Дніпропетровській області. В результаті загинули 17 мирних жителів.

З ранку, 12 травня, російські окупанти другий день поспіль обстріляли Зеленодольську громаду. Російські військові вдарили з "Ураганів", коли люди йшли на роботу, одна людина загинула, друга отримала поранення.

Зранку середи, 11 травня, в Дніпропетровській області було чутно вибухи. Російські окупанти знову ініціювали бої на межі з Херсонською областю.

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Дніпропетровська область
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