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Военные РФ уже выпустили более 140 ракет по Днепропетровской области: погибли 17 человек

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Днепропетровская область, Пятница 13 мая 2022 18:23
Военные РФ уже выпустили более 140 ракет по Днепропетровской области: погибли 17 человек Ракетный обстрел Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Татьяна Самарук

С начала войны оккупанты выпустили уже более 140 ракет по Днепропетровской области. В результате погибло 17 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По его словам, за 79 дней войны россияне обстреливали общины "Смерчами", "Градами" и "Ураганами".

Также запрещенными кассетными боеприпасами забрасывали города и села.

В результате обстрелов погибли 17 человек.

Кроме того, повреждено более 300 домов, складов и гаражей.

Военные РФ уже выпустили более 140 ракет по Днепропетровской области: погибли 17 человекВоенные РФ уже выпустили более 140 ракет по Днепропетровской области: погибли 17 человекРакетный обстрел Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, что вчера, 12 мая, оккупанты утром обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов".

Также мы писали, что в Днепропетровской области сократили комендантский час.

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