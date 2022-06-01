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Российские военные нанесли авиаудар самолетами Су-35 по Сумской области

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Сумы, Среда 01 июня 2022 07:21
Российские военные нанесли авиаудар самолетами Су-35 по Сумской области Самолет Су-35 (Фото: tacticalreport.com)
Автор: Константин Широкун

Подразделения российской армии нанесли ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Также огнем артиллерии оккупанты нанесли поражение в районе Середина-Буды Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также на Северском направлении подразделения противника производят инженерное оборудование позиций в районах некоторых населенных пунктов Брянской области, на расстоянии около трех километров от границы с Украиной.

Напомним, вчера в Донецкой и Луганской областях украинские военные отбили 9 атак врага. Мы также писали о том, что на юге оккупанты минируют побережье реки Ингулец, чтобы сдержать наступление ВСУ.

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