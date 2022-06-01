Російські військові завдали авіаудару літаками Су-35 по Сумській області

Підрозділи російської армії завдали ракетного авіаційного удару з літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. Також вогнем артилерії окупанти завдали поразки в районі Середина-Буди Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також на Сіверському напрямку підрозділи противника виробляють інженерне обладнання позицій в районах деяких населених пунктів Брянської області, на відстані близько трьох кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, вчора в Донецькій і Луганській областях українські військові відбили 9 атак ворога. Ми також писали про те, що на півдні окупанти мінують узбережжя річки Інгулець, щоб стримати наступ ВСУ.

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