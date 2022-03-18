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Российские военные не мотивированы войной в Украине, - Пентагон

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Пятница 18 марта 2022 19:06
Российские военные не мотивированы войной в Украине, - Пентагон Фото: Российские военные не мотивированы войной в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По словам командующего Центральным командования США генерала Фрэнка Маккензи, российская оккупанты недостаточно мотивированы во время войны в Украине. В Штатах заявили об отсутствии заинтересованности в российской кампании среди военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"По крайней мере, с того места, где я сижу, они не кажутся особенно мотивированными или особенно вовлеченными в кампанию, которую они проводят", - заявил Маккензи.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 16 марта, украинские защитники ликвидировали российского оккупанта Георгия Дудорова, который оказался сыном вице-губернатора Ненецкого автономного округа.

Война России против Украины длится двадцать три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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