ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Російські військові кораблі вийшли в море в Криму для навчань

Новость на русском → Москва, Четвер 22 квітня 2021 08:30
Російські військові кораблі вийшли в море в Криму для навчань Фото: у Криму проводять військові навчання (facebook.com/mod_mil)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія починає військові навчання в морі в Криму. Підрозділи морської піхоти вже занурені на великі десантні кораблі і десантні катери.

Про це повідомляє " Інтерфакс", посилаючись на Міністерство оборони Росії.

З'єднання ВДВ вже завантажили техніку і особовий склад на літаки військово-транспортної авіації і відбули в призначений район. Сили і засоби берегових військ, протиповітряної оборони і ракетних протикорабельних комплексів розгорнуті в призначених районах, йдеться в повідомленні.

Полігон "Опук" знаходиться в 60 кілометрах від Феодосії і в 40 кілометрах від Керчі. За даними Міноборони РФ, можливості полігону дозволяють відпрацьовувати завдання з десантування військ і подолання протидесантної оборони "противника".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів. У цьому її підтримують міжнародні партнери.

Раніше високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хосеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України. Він також оцінив скупчення російських військ в 150 000 осіб.

Зазначимо, Зеленський підписав закон про призов резервістів до армії без мобілізації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Крим корабль
NEWS
Ріст випадків: в Україні виявили 16 235 нових заражень коронавірусом
Ріст випадків: в Україні виявили 16 235 нових заражень коронавірусом
DAILY
Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше