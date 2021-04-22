Російські військові кораблі вийшли в море в Криму для навчань

Росія починає військові навчання в морі в Криму . Підрозділи морської піхоти вже занурені на великі десантні кораблі і десантні катери.

Про це повідомляє " Інтерфакс" , посилаючись на Міністерство оборони Росії.

З'єднання ВДВ вже завантажили техніку і особовий склад на літаки військово-транспортної авіації і відбули в призначений район. Сили і засоби берегових військ, протиповітряної оборони і ракетних протикорабельних комплексів розгорнуті в призначених районах, йдеться в повідомленні.

Полігон "Опук" знаходиться в 60 кілометрах від Феодосії і в 40 кілометрах від Керчі. За даними Міноборони РФ, можливості полігону дозволяють відпрацьовувати завдання з десантування військ і подолання протидесантної оборони "противника".