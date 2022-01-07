Российские военные в Казахстане, арест имущества Порошенко, бустерная вакцинация в Украине: новости за 6 января

В Казахстан прибыли первые подразделения российских военных, суд арестовал все имущество бывшего президента Петра Порошенко, Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID для всех старше 18 лет. Подробнее о том, что произошло в четверг, 6 января - в материале РБК-Украина.

Первые российские военные прибыли в Казахстан: что происходит в стране

Суд арестовал все имущество Порошенко

Печерский районный суд Киева арестовал все имущество бывшего президента Петра Порошенко. Решение принято по делу о государственной измене. Как уточнили в Офисе генпрокурора, арестовано имущество Порошенко, которое принадлежит ему в соответствии с информацией из реестров. В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и т.д.

Напомним, В декабре бывшему президенту объявили подозрение в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР". Еще одним фигурантом этого "угольного дела" является нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID для всех старше 18 лет

Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID для всех, кто ранее прошел полный курс. На данный момент речь идет об украинцах старше 18 лет.

Период введения бустерной дозы - от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19. Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам - Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной ранее был привит человек.

Латвия отправит Украине оружие и военную технику

Министр обороны Латвии Артикс Пабрикс сообщил о выделении Украине оружия и военной техники. С таким заявлением он выступил после встречи с украинским послом Александром Мищенко.

Министр и посол уже согласовали содержание гуманитарного груза, который отправится в Украину. Как отметил глава латвийского Минобороны, хоть Украина и не является членом НАТО, но остается европейским союзником, и фактически защищает Европу.

Госдеп против новых санкций по "Северному потоку-2"

Госдепартамент США обеспокоен предстоящим голосованием в Сенате по предложению республиканца Теда Круза о введении новых санкций против "Северного потока-2". Госдеп опасается, что санкции подорвут "объединенный фронт" по противодействию России. Об этом заявил редставитель Госдепа Нед Прайс.

"Наше беспокойство заключается в том, что в случае принятия этого закона, он лишь подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам нужно выступить единым фронтом в ответ на российскую угрозу Украине", - пояснил Прайс журналистам.

Украинский самолет "Руслан" доставил для SpaceX турецкий спутник для запуска в космос (фото)

Украинский самолет-гигант "Руслан" (Ан-124-100) авиакомпании "Антонов" перевез новый турецкий спутник Turksat 5B для запуска в космос на ракете американской аэрокосмической компании Илона Маска SpaceX.

Ценный и деликатный груз крылатый гигант доставил из Тулузы во Франции, а сам запуск осуществлялся из мыса Канаверал в США, где находится площадка для запуска космических кораблей (фото).

На Закарпатье затопило село, а река Тиса подступает к Виноградову (видео, фото)

На Закарпатье из-за интенсивных дождей, поднятия паводковых вод были подтоплены около двух сотен домохозяйств в разных районах, и в некоторых населенных пунктах стихия привела к значительным потопам. Сильнее всего пострадало село Великие Комяты, а возле Виноградова сейчас наблюдается стремительное поднятие воды.

Что происходит в подтопленном населенном пункте, а также фото и видео наводнения на Закарпатье - в материале Styler.

Снег, дожди и мороз до -15: прогноз погоды на рождественские выходные

На рождественские выходные - 7, 8, 9 января - в Украине ожидается холодная погода. Местами возможен снег, дожди, а на дорогах гололедица.

Подробнее о погоде на ближайшие дни – в материале РБК-Украина.