UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские военные хвастаются зверствами в Украине. СБУ перехватила разговор

Фото: российские военные хвастаются зверствами в Украине (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российский оккупантов. В ней русский солдат хвастается, как "танком переехал легковушку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В то время как официальный Кремль отвергает любые обвинения в зверствах российских оккупантов, те охотно обсуждают это в частных разговорах. Причем захватчики смакуют и хвастаются своими военными преступлениями - о чем свидетельствуют многочисленные перехваты СБУ", - говорится в сообщении.

Расшифровка разговора:

"Я теперь знаю, что мой «трактор» спокойно машину переезжает", - говорит российский захватчик, который еще несколько недель назад стоял под Киевом.

"И с какой скоростью надо ехать?"- переспрашивает собеседник. Это единственный вопрос, который его интересовал.

"Я еб * шил где то 40 км / час. Перелетел, дай Боже! Думал, обратно на колеса не встанет", - отвечает оккупант. Называет это "спортивным интересом".

В СБУ добавляют, что уже открыто 2882 уголовных производства, связанных с войной РФ против Украины. И все они будут доведены до конца.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговор российского военного с его женой. В частности, в разговоре женщина сама же призывает своего мужа насиловать женщин.

Также мы писали, что СБУ перехватила новый разговор, где оккупанты называют войну адом для себя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВойна России против Украины