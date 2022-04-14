Російські військові вихваляються звірствами в Україні. СБУ перехопила розмову

"У той час як офіційний Кремль відкидає будь-які звинувачення у звірствах російських окупантів, ті охоче обговорюють це у приватних розмовах. Причому загарбники смакують і вихваляються своїми воєнними злочинами - про що свідчать численні перехоплення СБУ", - йдеться в повідомленні.

Розшифрування розмови:

"Я теперь знаю, что мой «трактор» спокойно машину переезжает", - говорить російський загарбник, який ще декілька тижнів тому стояв під Києвом.

"И с какой скоростью надо ехать?" - перепитує співрозмовник. Це єдине запитання, яке його цікавило.

"Я еб*шил где то 40 км/час. Перелетел, дай Боже! Думал, обратно на колеса не встанет", – відповідає окупант. Називає це "спортивним інтересом".

В СБУ додають, що вже відкрито 2882 кримінальні провадження, пов’язані з війною РФ проти України. І всі вони будуть доведені до кінця.