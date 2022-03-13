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Под Донецком оккупанты обстреляли жилые дома и школу (фото)

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Донецька область, Воскресенье 13 марта 2022 18:18
Под Донецком оккупанты обстреляли жилые дома и школу (фото) Оккупанты обстреляли жилые дома и школу в Угледаре (dn.npu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска продолжают разрушать украинские города. В частности, в городе Угледар Донецкой области минометным огнем враг накрыл жилые кварталы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

В частности, полицейские подробно документируют военные преступления россиян.

Правоохранители уточнили, что разрушениям подверглись 4 многоэтажки в Угледаре. Снаряд попал и на территорию местной школы. По предварительным данным, пострадавших нет.

На местах жителям помогает полиция.

Под Донецком оккупанты обстреляли жилые дома и школу (фото)Под Донецком оккупанты обстреляли жилые дома и школу (фото)

Оккупанты обстреляли жилые дома и школу в Угледаре (dn.npu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в результате ракетного удара по аэродрому в Кропивницком погибли семь человек.

Также мы писали, что в Винницкой области украинские военные сбили вражеский беспилотник.

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