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Російські військові готують наступ на Вугледар, - Генштаб

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Вугледар, Неділя 13 березня 2022 19:05
Російські військові готують наступ на Вугледар, - Генштаб Російський військовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові вже 18-й день руйнують українські міста. Зокрема, окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на місто Вугледар у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Ворог завдає артилерійських ударів по житлових кварталах Вугледару.

Також російські окупанти накопичують свої резерви для наступного наступу на місто.

Раніше ми повідомляли, що у Вугледарі окупанти обстріляли житлові будинки і школу.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по аеродрому Кропивницького загинули семеро людей.

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