Російські військові готують наступ на Вугледар, - Генштаб

Російські військові вже 18-й день руйнують українські міста. Зокрема, окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на місто Вугледар у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Також російські окупанти накопичують свої резерви для наступного наступу на місто.

Раніше ми повідомляли, що у Вугледарі окупанти обстріляли житлові будинки і школу.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по аеродрому Кропивницького загинули семеро людей.

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