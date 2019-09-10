Российские власти подтвердили, что в Кремле работал агент США

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в администрации российского главы государства работал агент спецслужб США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что Олег Смоленков, имя которого в американских СМИ связывают с очередным шпионским скандалом в отношениях РФ-США, действительно работал в администрации президента РФ, но не на высокой должности.

Как заявил Песков, Смоленков "несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей, однако был уволен порядка двух или трех лет назад”.

Песков также не смог ответить на вопрос журналистов, являлся ли Смоленков агентом ЦРУ.

"Нет, я не могу это подтвердить, потому что я не знаю, был ли он агентом или нет", - сказал он.

По его словам, у Кремля нет информации о местонахождении Смоленкова в данный момент.

Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что важного информатора американских спецслужб вывезли из России в результате спецоперации в 2018 году из опасений, что его раскроют. Российское издание "Коммерсантъ" ссылаясь на источники написало, что это мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей. По данным СМИ, он также работал в посольстве России в Вашингтоне, когда послом был нынешний помощник президента Путина Юрий Ушаков, а также в аппарате правительства. По сообщению The New York Times, американские спецслужбы завербовали Смоленкова еще несколькими десятилетиями назад.

Ранее РБК-Украина сообщало, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что после теракта в Кабуле мирные переговоры с террористической организацией "Талибан" пока не окончены.

Также напомним, в августе в Запорожье разоблачили агента российского Главного управления разведки, который работал на стратегическом заводе "МиГремонт" и передавал России секретные данные в течение 5 лет.

