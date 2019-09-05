ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В результате взрыва в Кабуле погибли солдаты НАТО

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 16:07
В результате взрыва в Кабуле погибли солдаты НАТО
Иллюстративное фото (nato.int)

Погибли 2 военных из США и Румынии

В результате теракта в Кабуле, который произошел утром 5 сентября в дипломатическом районе города, где находится посольство США, погибли двое военнослужащих из состава НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на резолюцию миссии НАТО в Афганистане.

Как сообщается, жертвами взрыва в дипломатическом районе Кабула стали 2 военнослужащие из Румынии и Соединенных Штатов Америки. Никаких других сведений о погибших в ведомстве не разглашают.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 5 сентября на востоке Кабула произошел мощный взрыв. По предварительным данным, террорист-смертник взорвал себя в дипломатическом районе, где находится посольство Соединенных Штатов Америки. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Талибан".

РБК-Украина писало, что жертвами теракта в афганской столице стали по меньшей мере 10 человек. Также сообщалось, что в больницы Кабула доставили 42 пострадавших в результате взрыва.

Добавим, что 2 сентября в столице Афганистана произошли два мощных взрыва вблизи комплекса, который используется сотрудниками международных организаций. В результате серии взрывов погибли 16 человек, еще 119 пострадали.

Взрыв в Кабуле: 5 погибших и десятки пострадавших НАТО поддержит усилия США по достижению мира в Афганистане
Новости Украины НАТОАфганистанТерактКабул
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь