ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Запорожье разоблачили агента ГРУ на стратегическом авиазаводе

Новости » Происшествия    18.08.2019 - 21:27
В Запорожье разоблачили агента ГРУ на стратегическом авиазаводе
Иллюстративное фото (migremont.zp.ua)

Завербованный украинец пять лет передавал секретную информацию о МиГах

В Запорожье разоблачили агента российского Главного управления разведки, который работал на стратегическом заводе "МиГремонт" и передавал России секретные данные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что у задержанного Алексея Лазаренко на флешке нашли фото ударных украинских истребителей. Уточняется, что он был завербован пять лет назад и имел доступ к военным тайнам, а задержали его летом на границе с Россией. По данным следствия, он пытался выехать в РФ к куратору с новыми данными о заводе. Также украинская сторона называет имя куратора - им является офицер ГРУ Сергей Казачков.

Завербованному шпиону для кодирования сообщений выдали ноутбук с шифровальной программой и два телефона, которые невозможно было отследить, так как после отправки информации они меняли уникальный идентификационный код.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего сотрудника МВД, который работал на российские спецслужбы.

Как сообщается, жителя Запорожья завербовали в оккупированном Крыму и заставили собирать разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в области.

Появилось видео побега израильского наркобарона в "Борисполе"
Новости Украины Служба безопасности УкраиныЗапорожьешпион
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь