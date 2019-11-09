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Российские спецслужбы отпустили крымскую татарку Сеитмуратову

Новости » Общество     09.11.2019 - 04:12
Российские спецслужбы отпустили крымскую татарку Сеитмуратову
Фото: Айше Сеитмуратова (facebook.com/dogrujol)

Дисидентку задерживали на час, после чего отпустили

Ветерена крымскотатарского движения Айше Сеитмуратову, которую ранее задержали российские спецслужбы на административной границе с анексованим Крымом, отпустили. Об этом сообщил глава Междлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он отметил, что 82-летняя Айше Сеитмуратова была вынуждена вернуться домой, в Симферополь. Ее российские пограничники не пропустили ночью через административный границу, что разделяет оккупированный Крым от материковой части Украины.

Ранее с Сеитмуратовой, которая является к тому же советской диссиденткой, было невозможно установить связь. Впоследствии стало известно, что ее задержание на границе длилось час. После этого житель Симферополя, который пересекал пункт пропуска "Чаплынка" на собственном авто, помог Айше добраться домой.

Напомним, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, Россия по беспочвенными и политически мотивированными обвинениями преследует 115 жителей оккупированного Крыма. В частности, 40 крымских татар находятся под стражей на территории РФ, 32 человека удерживают на территории оккупированного полуострова, еще 15 человек сейчас находятся по месту своего проживания.

Россия переселила в Крым более 140 тыс. граждан, - Денисова Админграницу с Крымом в октябре пересекли на 40% меньше людей, чем в сентябре
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