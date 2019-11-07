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Украинский омбудсмен назвала количество крымчан, преследуемых РФ

Новости » Политика     07.11.2019 - 11:18
Украинский омбудсмен назвала количество крымчан, преследуемых РФ
Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)

Россия незаконно преследует 115 жителей оккупированного Крыма

Российская Федерация незаконно преследует 115 жителей оккупированного Крыма. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Так, по данным украинского омбудсмена, Россия за безосновательными и политически мотивированными обвинениями преследует 115 жителей оккупированного Крыма. В частности, 40 крымских татар находятся под стражей на территории РФ, 32 человека удерживают на территории оккупированного полуострова, еще 15 человек сейчас находятся по месту своего проживания.

Денисова отметила, что лица, которых освободили от отбывания наказания условно, не могут выехать с территории оккупированного Крыма на материковую часть Украины, потому что оккупационные власти нарушают их право на свободу передвижения.

Россия переселила в Крым более 140 тыс. граждан, - Денисова

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму журналист Евгений Гайворонский вышел на свободу из изолятора временного содержания. Об освобождении журналиста сообщила крымская активистка Людвика Пападопулу, однако данная информация пока не была подтверждена оккупационными властями.

Также РБК-Украина писало, что в России объявили приговор крымскотатарскому журналисту Нариману Мамадеминову. Российский суд обвинил журналиста в призывах к терроризму и приговорил его к 2 годам и 6 месяцев заключение.

Админграницу с Крымом в октябре пересекли на 40% меньше людей, чем в сентябре Украина представила в ООН обновленную резолюцию по Крыму
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