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Російські спецслужби відпустили кримську татарку Сеїтмуратову

Новини » Суспільство     09.11.2019 - 04:12
Російські спецслужби відпустили кримську татарку Сеїтмуратову
Фото: Айше Сеїтмуратова (facebook.com/dogrujol)

Дисидентку затримували на годину, після чого відпустили

Ветерена кримськотатарського руху Айше Сеітмуратову, яку раніше затримали російські спецслужби на адміністративному кордоні з анексованим Кримом, відпустили. Про це повідомив глава Междлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він зазначив, що 82-річна Айше Сеїтмуратова була змушена повернутися додому, в Сімферополь. Її російські прикордонники не пропустили вночі через адміністративний кордон, що розділяє окупований Крим від материкової частини України.

Раніше із Сеїтмуратовою, яка є до того ж радянською дисиденткою, було неможливо встановити зв'язок. Згодом стало відомо, що її затримання на кордоні тривало годину. Після цього мешканець Сімферополя, який перетинав пункт пропуску "Чаплинка" на власному авто, допоміг Айше дістатися додому.

Нагадаємо, за даними українського омбудсмена Людмили Денисової, Росія за безпідставними і політично вмотивованими звинуваченнями переслідує 115 жителів окупованого Криму. Зокрема, 40 кримських татар перебувають під вартою на території РФ, 32 людини утримують на території окупованого півострова, ще 15 людей зараз знаходяться за місцем свого проживання.

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