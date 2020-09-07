Российские СМИ солгали насчет причастности Украины в вопросе воды для Крыма, - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что российские СМИ искажают позицию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека об ответственности за обеспечение водой жителей оккупированного Крыма. Речь идет об изданиях "Ведомости" и "РИА Новости".

Об этом Джапарова написала в Facebook.

Сегодня вышеупомянутые СМИ сообщили, что ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, о чем якобы заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

По словам Джапаровой, в Управлении Верховного комиссара сообщили, что к ним действительно обращалось агентство "РИА Новости" (на публикацию которой ссылаются "Ведомости") по вопросу поставок воды в Крым, на что медиа получили буквально следующий ответ: "Российская Федерация как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой (protected persons)".

"Как нам акцентировали в УВКПЧ, слова их представителя в "Ведомостях" были приведены не полностью", - отметил Джапарова.

Она добавила, что позиция Министерства иностранных дел Украины по этому поводу четкая и правовая: "Россия - страна оккупант. Россия несет полную ответственность за ситуацию в Крыму согласно международному гуманитарному праву. Россия ответит за свои преступления против Украины и граждан Украины".

Напомним, ранее в ООН назвали распространенные нарушения прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса; выводы организации основываются на анализе свыше 3 тысяч судебных документов.

Кроме этого, в конце июня генсек ООН обнародовал доклад о новых нарушениях России в Крыму.