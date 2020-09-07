Російські ЗМІ збрехали щодо причетності України в питанні води для Криму, - МЗС

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що російські ЗМІ спотворюють позицію Управління Верховного комісара ООН з прав людини про відповідальність за забезпечення водою жителів окупованого Криму. Йдеться про видання "Ведомости" і "РИА Новости".

Про це Джапарова написала в Facebook.

Сьогодні вищезазначені ЗМІ повідомили, що відповідальність за постачання жителів Криму питною водою лежить та Росії, і на Україні, про що нібито заявила офіційний представник Управління Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл.

За словами Джапарової, в Управлінні Верховного комісара повідомили, що до них дійсно зверталася агентство "РИА Новости" (на публікацію якої посилаються "Ведомости") з питання постачання води в Крим, на що медіа отримали буквально наступну відповідь: "Російська Федерація як окупаційна влада несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води осіб, які перебувають під захистом (protected persons)".

"Як нам акцентували в УВКПЛ, слова їх представника у "Відомостях" були наведені не повністю", - зазначив Джапарова.

Вона додала, що позиція Міністерства закордонних справ України з цього приводу чітка і правова: "Росія - країна окупант. Росія несе повну відповідальність за ситуацію в Криму відповідно до міжнародного гуманітарного права. Росія відповість за свої злочини проти України та громадян України".

Нагадаємо, раніше в ООН назвали поширені порушення прав людини на окупованих територіях Криму і Донбасу; висновки організації ґрунтуються на аналізі понад 3 тисяч судових документів.

Крім цього, в кінці червня генсек ООН оприлюднив доповідь про нові порушення Росії в Криму.