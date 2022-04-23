Российские СМИ снимают сюжеты о "голоде в Литве", - СНБО
Прокремлевский портал Baltnews распространил видеосюжет, что жители Литвы "доедают остатки продовольствия и вскоре им грозит голод".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ГПД при СНБО Украины.
Там утверждается:
В Литве около 5-й части населения находится за чертой бедности;
В литовских магазинах продаются старые запасы продовольствия;
Инфляция в ЕС к концу года может увеличиться с 7% до 12%, после введенных против рф санкций.
Это лишь манипуляция фактами, пишет СНБО.
Кадры пустых полок-январский сюжет Reuters о том, как коронавирус влияет на поставки товаров в магазины ЕС. Надписи на этикетках супермаркета - на английском языке. ЕС не грозит нехватка продовольствия. Ее участники самодостаточны по большинству видов сельскохозяйственной продукции.
Информационный "вброс" призван отвлечь народ рф от состояния собственной экономики из-за санкций за войну. С начала года общий уровень инфляции в россии составляет 16,7%, и к концу года вырастет до 20%, - сообщает ГПД при СНБО Украины.
Напоминаем, Россия дезинформирует своих жителей о ходе и последствиях войны в Украине.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!