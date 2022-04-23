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Російські ЗМІ знімають сюжети про "голод в Литві", - РНБО

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Росія, Субота 23 квітня 2022 16:43
Російські ЗМІ знімають сюжети про "голод в Литві", - РНБО Фото: Російські ЗМІ знімають сюжети про "голод в Литві" (gettymages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Прокремлівський портал Baltnews поширив відеосюжет, що жителі Литви "доїдають залишки продовольства та незабаром їм загрожує голод".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ЦПД при РНБО України.

Там стверджується:
У Литві близько 5-ї частини населення перебуває за межею бідності;
У литовських магазинах продаються старі запаси продовольства;
Інфляція в ЄС до кінця року може збільшитися з 7% до 12%, після запроваджених проти рф санкцій.

Це лише маніпуляція фактами, пише РНБО.
Кадри порожніх полиць - січневий сюжет Reuters про те, як коронавірус впливає на постачання товарів до магазинів ЄС. Написи на етикетках супермаркету - англійською мовою. ЄС не загрожує брак продовольства. Її учасники самодостатні за більшістю видів сільськогосподарської продукції.

Інформаційний «вкид» покликаний відволікти народ рф від стану власної економіки через санкції за війну. З початку року загальний рівень інфляції в росії складає 16,7%, і до кінця року зросте до 20%, - повідомляє ЦПД при РНБО України.

Нагадуємо, Росія дезінформує своїх жителів про хід та наслідки війни в Україні.

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