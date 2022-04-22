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Россия скрывает последствия войны и осуществляет информационную блокаду для граждан, - СНБО

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Пятница 22 апреля 2022 20:58
Россия скрывает последствия войны и осуществляет информационную блокаду для граждан, - СНБО Русский военный (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Россия дезинформирует своих жителей о ходе и последствиях войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия информации при СНБО.

"Начало "спецоперации" базировался на рассказе Путина о том, что "Ленин - автор и архитектор Украины" и "басне" о "неонацистов", которые уже 8 лет угнетают народ Донбасса", - сообщает СНБО.

Однако, впоследствии эта идея менялась. В частности, сообщается, что оккупанты "героически" убегали от ВСУ в Киевской, Черниговской и Сумской областях с объяснением, что там уже нет нацистов.

Отмечается, что похожая история произошла и в Мариуполе. Путин отказался от штурма "Азовстали" и уже 21 апреля Шойгу вновь объявил о "победе" в городе и "героической" переброске войск на другие территории.

Сейчас на территории "Азовстали" до сих пор продолжаются бои.

"Инфоблокада выгодна Путину, поскольку дезинформированным народом легче управлять. Вспомним историю Северной Кореи и их "победы" в Чемпионате Мира по футболу-2014. И представим, какой парад на 9 мая будет в этом году, и сколько "побед" будет приписано российской армии", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что российские войска продолжают бомбардировки Мариуполя и блокаду "Азовстали".

Напомним, война РФ против Украины продолжается 58-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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