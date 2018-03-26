Российские следователи отчитались о пожаре в Кемерово

В связи с пожаром в Кемерово было собрано экстренное совещание

Председателю Следственного комитета России доложены первые результаты расследования уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В частности, сообщается, что в город прибыл председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. С ним прибыла группа опытных следователей центрального аппарата комитета.

На данный момент известно, что задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Сейчас допрошено более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе арендаторы и собственники торговых точек, признано потерпевшими более 30 человек, 15 погибших опознано родственниками. Организована работа по получению образцов для проведения ДНК-экспертиз.

Кроме того, следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе.

Также, оказалось, что пожарные выходы были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях.

В ближайшее время криминалисты центрального аппарата приступят к осмотру места происшествия с применением специальной техники.

В результате проведенного в Кемерово оперативного совещания Бастрыкин принял решение передать уголовное дело о пожаре в производство старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета.

В целях качественного и оперативного расследования создана следственная группа из более ста следователей и криминалистов СК России.

Напомним, как сообщалось ранее, пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обрушились.