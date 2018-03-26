Російські слідчі прозвітували про пожежу в Кемерово

У зв'язку з пожежею в Кемерово було зібрано екстрену нараду

Голові Слідчого комітету Росії повідомлені перші результати розслідування кримінальної справи. Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Росії.

Зокрема, повідомляється, що в місто прибув голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. З ним прибула група досвідчених слідчих центрального апарату комітету.

На даний момент відомо, що затримані і допитані п'ятеро підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації, а також співробітник Чопа, який при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення.

Зараз допитано понад 70 свідків і очевидців події, в тому числі орендарі і власники торгових точок, визнано потерпілими понад 30 осіб, 15 загиблих упізнано родичами. Організовано роботу з отримання зразків для проведення ДНК-експертиз.

Крім того, наслідком вже отримані докази, що свідчать про кричущі порушення, які призвели до настільки тяжких наслідків. Вони були допущені як при введенні торгового центру в експлуатацію, так і в її процесі.

Також, виявилося, що пожежні виходи були заблоковані. Слідство перевіряє інформацію і про інші порушення.

Найближчим часом криміналісти центрального апарату приступлять до огляду місця події із застосуванням спеціальної техніки.

В результаті проведеного в Кемерово оперативної наради Бастрикін прийняв рішення передати кримінальну справу про пожежу в виробництво старшого слідчого з особливо важливих справ при Голові Слідчого комітету.

З метою якісного та оперативного розслідування створена слідча група з понад сто слідчих і криміналістів СК Росії.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, пожежа в торговому центрі в Кемерово почалася вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив декілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обрушилися.