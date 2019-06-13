Российские силовики оцепили рынок в оккупированном Симферополе

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Силовики в масках и с автоматами перекрыли все входы и проверяют документы у людей

Российские силовики в масках и с автоматами в четверг, 13 июня, оцепили рынок "Привоз" в оккупированном Симферополе, перекрыли все входы и проверяют документы у людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По информации активиста Шакира Шакирова, есть задержанные.

Сообщается, что силовики пришли на рынок утром. Среди них - сотрудники ОМОНа и Федеральной миграционной службы России. У входа на рынок стоит "автозак". Покупателей до сих пор не пускают.

Напомним, 11 июня крымскотатарскую активистку, дочь фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Гульсум Алиеву российские силовики задержали на административной границе с оккупированным Крымом. Российские силовики задержали активистку при попытке въехать на полуостров по обвинению в "возбуждении ненависти либо вражды" за пост в Facebook. Как объяснили сотрудники правоохранительных РФ органов, Алиева находится в розыске, заявленном ФСБ.

10 июня на полуострове прошли массовые обыски у крымских татар, в результате следственных действий были задержаны 8 человек.

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу до 5 августа задержанных 10 июня крымских татар. В частности, арестованы Руслан Нагаев, Руслан Месутов, Ризе Омеров, Энвер Омеров, Эскендер Сулейманов, Айдер Джеппаров, Ленур Халилов и Эльдар Кантимиров. Все они подозреваются российскими оккупантами в причастности к организации "Хизб-ут-Тахрир", разрешенной в Украине. ЕС и США призвали отпустить задержанных.