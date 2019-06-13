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Російські силовики оточили ринок в окупованому Сімферополі

Новини » Надзвичайні події    13.06.2019 - 13:49
Російські силовики оточили ринок в окупованому Сімферополі
Фото: .facebook.com/

Силовики в масках і з автоматами перекрили всі входи і перевіряють документи у людей

Російські силовики в масках і з автоматами в четвер, 13 червня, оточили ринок "Привоз" в окупованому Сімферополі, перекрили всі входи і перевіряють документи у людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За інформацією активіста Шакіра Шакірова, є затримані.

Повідомляється, що силовики прийшли на ринок вранці. Серед них - співробітники Омону і Федеральної міграційної служби Росії. Біля входу на ринок стоїть "автозак". Покупців досі не пускають.

Нагадаємо, 11 червня кримськотатарську активістку, дочка фігуранта ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір" Гульсум Алієву російські силовики затримали на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Російські силовики затримали активістку при спробі в'їхати на півострів за звинуваченням у "порушенні ненависті або ворожнечі" за пост у Facebook. Як пояснили співробітники правоохоронних РФ органів, Алієва знаходиться в розшуку, заявленому ФСБ.

10 червня на півострові пройшли масові обшуки у кримських татар, в результаті слідчих дій було затримано 8 осіб.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя відправив під варту до 5 серпня затриманих 10 червня кримських татар. Зокрема, арештовані Руслан Нагаєв, Руслан Месутов, Ризі Омеров, Енвер Омеров, Ескендер Сулейманов, Айдер Джеппаров, Ленур Халілов і Ельдар Кантимиров. Всі вони підозрюються російськими окупантами в причетності до організації "Хізб-ут-Тахрір", дозволеної в Україні. ЄС і США закликали відпустити затриманих.

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