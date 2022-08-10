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Российские самолеты дважды вошли в зону ПВО Аляски за последние два дня

Фото: российские самолеты дважды вошли в зону ПВО Аляски за последние два дня (flickr com)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские самолеты наблюдения дважды входили в зону действия ПВО Аляски за последние два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"В двух отдельных случаях в течение последних 2 дней NORAD на Аляске обнаружил, отследил и идентифицировал российские самолеты наблюдения, которые входили и действовали в зоне ПВО Аляски", - сказано в нем.

При этом сообщается, что российские самолеты не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады.

Напомним, в июле спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пригрозил США планами "вернуть Аляску с помощью псевдореферендума.

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