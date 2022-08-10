Російські літаки двічі увійшли в зону ППО Аляски за останні два дні

Російські літаки спостереження двічі входили у зону дії ППО Аляски за останні два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

"У двох окремих випадках протягом останніх 2 днів NORAD на Алясці виявив, відстежив і ідентифікував російські літаки спостереження, які входили та діяли в зоні ППО Аляски", - сказано в нього.

При цьому повідомляється, що російські літаки не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади.