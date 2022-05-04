UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские самолеты дважды обстреляли границу в Сумской области

Фото: российские самолеты дважды обстреляли границу в Сумской области (t.me/DPSUkr)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 4 мая российские войска дважды атаковали границу в Сумской области. Оккупанты с самолетов били по отделу пограничной службы "Юнаковка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы.

"Сегодня утром вражеские самолеты дважды обстреляли Сумщину. Оба обстрела были осуществлены на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского пограничного отряда", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате обстрелов жертв или повреждений объектов инфраструктуры не было.

Фото: российские самолеты дважды обстреляли границу в Сумской области (t.me/DPSUkr)

Напомним, сегодня между 6 и 7 утра состоялся артобстрел из "Градов" вдоль границы возле Юнаковки в Сумской области.

Добавим, вечером вчера Сумскую область дважды обстреляли с территории России. Враг применил реактивные системы залпового огня и минометы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьГраница с РФВойна России против Украины