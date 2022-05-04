Били из "Градов". Оккупанты утром обстреляли Сумскую область
По данным на среду, 4 мая, российские кафиры, начиная с утра, продолжают обстреливать Сумскую область. Страдают объекты инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВ Дмитрия Живицкого.
"Между 6 и 7 утра произошел артобстрел из "Градов" вдоль границы возле Юнаковки. Также несколько выстрелов с вертолета было по территории возле Могрицы", - рассказал он.
Также ночью под обстрел попала школа Эсманской общины.
"Два выстрела из вертолета, два - из земли. Попадание по школе и по объектам инфраструктуры", - добавил Живицкий.
Напомним, вечером 3 мая Сумскую область дважды обстреляли с территории России. Враг применил реактивные системы залпового огня и минометы.
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